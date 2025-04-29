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"Квадра" переименована в "РИР Энерго"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - АО "Квадра" (входит в АО "Росатом Инфраструктурные решения", РИР, дивизион госкорпорации "Росатом") с 29 апреля сменило название на АО "РИР Энерго", сообщила пресс-служба компании.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, также в компании утвержден устав в новой редакции.

Отмечается, что новое наименование открывает следующий этап в трансформации компании, начавшейся после перехода в состав госкорпорации "Росатом".

По словам генерального директора "Росатом Инфраструктурные решения" Ксении Сухотиной, с момента приобретения акций "Квадры" реализуется процесс трансформации. "Он включает в себя системное внедрение инструментов ПСР (производственная система "Росатом") в работу компании, развитие клиентского сервиса, улучшение условий труда работников, повышение качества взаимодействия с региональными органами власти, внедрение корпоративной культуры "Росатома". (...) У нас уже третий год действует команда изменений и реализованные ею проекты дают существенные экономические и производственные эффекты", - сказала она.

В процессе интеграции РИР и "Квадры" была сформирована электронная процессная модель, оптимизированы процессы, убраны дублирующие функции. В результате этих изменений сократились, в частности, сроки проведения работ на теплосетях и последующего благоустройства, повышена надежность теплоснабжения жителей, сообщает пресс-служба.

РИР стал акционером "Квадры" в феврале 2022 года, выкупив 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей. В начале марта 2022 года РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%, то есть преодолела порог, превышение которого по закону об АО дает мажоритарию право принудительно выкупить остающиеся акции у миноритариев. В конце июля РИР запустил эту процедуру. Компании удалось приобрести 99,99909% уставного капитала энергокомпании.

"Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа, в ее составе около 19 электростанций и 245 котельных.

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