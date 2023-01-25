Рынок акций РФ в среду консолидировался на фоне роста металлургов и внешнего негатива

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips, негативные сигналы с внешних фондовых площадок были нивелированы вечерним ростом нефти Brent и ряда бумаг металлургов во главе с Polymetal (+4,4%), подогретых корпоративными новостями.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2170,15 пункта (-0,1%, днем индекс опускался к 2160 пунктам), индекс РТС - 987,02 пункта (-0,3%); цены большинства "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,4%.

Доллар к 18:50 по московскому времени подрос до 69,25 рубля (+0,25 рубля).

Новость дополняется