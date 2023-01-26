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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Xerox вернулась к прибыли в IV квартале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings Corp вышла на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года, при этом скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Акции компании на предварительных торгах в четверг приблизились к 5-месячному максимуму на фоне отчетности.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $121 млн, или $0,74 на акцию, по сравнению с убытком в размере $675 млн, или $3,97 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль Xerox составила $0,89 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,49 на акцию.

Выручка компании выросла на 9,2%, до $1,94 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал выручку на уровне $1,89 млрд.

Акции Xerox, одного из мировых лидеров в области технологий печати, дорожают на 1,2% Капитализация компании за 12 месяцев упала на 14,7% и составляет около $2,7 млрд.

Xerox
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