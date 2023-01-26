Девелопер "Легенда" готовит программу облигаций на 50 млрд рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ООО "Легенда" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

Облигации в рамках программы будут размещаться на срок до 10 лет.

В 2018 году Московская биржа зарегистрировала первую программу облигаций компании на 10 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента, размещенных в рамках первой программы, на 5,5 млрд рублей.

ООО "Легенда" является консолидирующей компанией активов группы Legenda Intelligent Development, осуществляющей строительство жилой недвижимости в Санкт-Петербурге. Основным владельцем компании является Василий Селиванов.