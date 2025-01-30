Девелопер Legenda в 2024 году увеличил продажи в 1,7 раза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Девелопер Legenda Intelligent Development в 2024 году увеличил продажи в 1,7 раза до примерно 32 млрд рублей, сообщила компания.

На долю ипотечных сделок на приобретение жилья пришлось 59%.

Средняя цена жилой недвижимости выросла на 18% и составила 375 тыс. рублей за квадратный метр. Средний чек сделки - 22 млн рублей.

"Значительный рост продаж связан с региональной диверсификацией, а именно - с выходом в Москву с дебютным проектом", - отмечается в сообщении.

При этом портфель проектов вырос на 20% и превысил 1,2 млн кв. метров в строительстве и проектировании.

Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге и Москве.