Уолл-стрит закрылась в плюсе в пятницу

Nasdaq завершил ростом четвертую неделю подряд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финпоказатели крупных компаний и макроэкономические статданные.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 28,67 пункта (0,08%) и составил 33978,08 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 10,13 пункта (0,25%) - до 4070,56 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 109,3 пункта (0,95%) и составил 11621,71 пункта.

За минувшую неделю Dow прибавил 1,8%, S&P 500 - 2,5%, а Nasdaq подскочил на 4,3%, завершив в плюсе четвертую неделю подряд впервые с августа.

"Открытие китайской экономики, снижение цен на газ, и сигналы мягкой посадки экономики США на фоне надежд, что Федрезерв сможет победить высокую инфляцию, не вызвав всплеска безработицы, являются главными факторами для улучшения прогноза для мировой экономики", - отметил глава deVere Group Найджел Грин.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев.

Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на этой неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

Тем временем расходы населения США в декабре снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем, а доходы увеличились на аналогичную величину. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в январе поднялся до 64,9 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 64,6 пункта, и аналитики не ожидали его пересмотра.

Акции American Express Co. подскочили на 10,5%, возглавив рост в индексе Dow Jones. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт сократил чистую прибыль почти на 9% в прошлом квартале, однако выручка компании выросла на 17% и достигла рекордных $14,176 млрд.

Лидером снижения в индексе стали бумаги Intel Corp., упавшие на 6,4% на новости, что производитель компьютерных компонентов зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2022 года, а его выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Visa Inc. увеличилась на 3%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в прошлом финквартале на 6%, а ее выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Капитализация производителя игрушек Hasbro Inc. упала на 8,1%. Компания отчиталась о квартальном убытке и падении выручки в четвертом квартале, а также сообщила о планах сократить около 15% сотрудников по всему миру.

Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. резко сократил чистую прибыль в октябре-декабре, несмотря на рост выручки. Акции компании подешевели на 5,2%.

Котировки бумаг Chevron Corp. опустились на 4,4%, хотя одна из крупнейших нефтяных компаний США в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на четверть, выручку - на 17,3% за счет повышения цен на энергоносители.