Ритейлер "О`Кей" в IV квартале увеличил выручку на 2,9%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) в IV квартале 2022 года увеличил чистую розничную выручку на 2,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года, до 55,6 млрд рублей.

Выручка гипермаркетов "О`Кей" – основного формата ритейлера – в октябре-декабре сократилась на 5,3%, до 41,2 млрд рублей.

Выручка дискаунтеров "Да!" в отчетном периоде выросла на 37%, до 14,4 млрд рублей, LfL-продажи увеличились на 14,5% за счет роста среднего чека на 9,3% м трафика на 4,8%.

В целом за год ритейлер нарастил доходы на 8,1%, до 200,2 млрд рублей. Повышение было обеспечено открытием новых магазинов и высокими результатами дискаунтеров "Да!".

Из них на гипермаркеты пришлось 146,9 млрд рублей (снижение на 2,3%). Сеть дискаунтеров, в свою очередь, нарастила выручку более чем в 1,5 раза, составив 53,3 млрд рублей.

LfL-продажи группы в 2022 году продемонстрировали рост на 2,1% за счет роста среднего чека на 4,6%. Трафик по группе при этом снизился на 2,5%.

По итогам 2022 года доля сети дискаунтеров "Да!" увеличилась на 7,8 п.п. и теперь составляет 26,6% от общей розничной выручки. "Компания ожидает, что дискаунтеры "Да!" останутся одним из основных факторов роста ее выручки и прибыли в среднесрочной перспективе, а их доля в выручке группы будет достигать 50%", - говорится в сообщении компании.

В прошлом году компания открыла один гипермаркет (чистый показатель с учетом закрытий) и 42 дискаунтера (с учетом закрытий).

Общая торговая площадь на 31 декабря 2022 года составляла 656,2 тыс. кв. м, увеличившись на 4,9%.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец 2022 года группа объединяла 79 гипермаркетов и 194 дискаунтера.