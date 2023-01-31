Расписки "О`Кей" упали на 6,5% после публикации отчета за IV квартал 2022 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки ритейлера "О`Кей" в начале торгов на Московской бирже во вторник упали на 6,5% (до 26,55 рубля за штуку) после публикации отчета компании за IV квартал 2022 года.

Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) в IV квартале 2022 года увеличил чистую розничную выручку на 2,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года, до 55,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в IV квартале уменьшились на 2,8% вследствие снижения трафика и среднего чека на 2,3% и 0,5% соответственно.

Выручка гипермаркетов "О`Кей" - основного формата ритейлера - в октябре-декабре сократилась на 5,3%, до 41,2 млрд рублей. LfL-продажи снизились на 6,9%. Выручка дискаунтеров "Да!" в отчетном периоде выросла на 37%, до 14,4 млрд рублей, LfL-продажи увеличились на 14,5% за счет роста среднего чека на 9,3% и трафика на 4,8%.

В целом за год ритейлер нарастил доходы на 8,1%, до 200,2 млрд рублей. Повышение было обеспечено открытием новых магазинов и высокими результатами дискаунтеров "Да!". Из них на гипермаркеты пришлось 146,9 млрд рублей (снижение на 2,3%). Сеть дискаунтеров, в свою очередь, нарастила выручку более чем в 1,5 раза, составив 53,3 млрд рублей. LfL-продажи группы в 2022 году продемонстрировали рост на 2,1% за счет увеличения среднего чека на 4,6%. Трафик по группе при этом снизился на 2,5%.