Индексы РТС и МосБиржи на открытии торгов снизились в пределах 0,2%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались с коррекции вниз на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти (Brent опустилась к $84 за баррель), лидируют в откате акции Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,04% и составил 2203,52 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 985,55 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар подорожал на 8 копеек до 70,48 рубля.

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth), опубликованном фондом во вторник.

Подешевели акции Polymetal (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,5%), акции "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи во вторник может попытаться удержаться выше 2200 пунктов за счет поддержки со стороны слабеющего рубля. Однако данный сценарий может не реализоваться из-за ухудшения внешнего фона.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что российский рынок акций подошел к сильнейшему сопротивлению своего бокового диапазона - высока вероятность коррекции по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе, поскольку катализаторов для активных покупок на российском рынке пока нет. На американском рынке ожидания послабления монетарной политики Федрезерва уже в ценах, однако в ближайшее время вероятна повышенная турбулентность на рынках.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи накануне превысил 2200 пунктов, однако о пробое сопротивления говорить пока рано. Значительную поддержку акциям экспортеров оказал слабеющий рубль.

Внешний фон ухудшился, это выступает основным препятствием для продолжения роста рынка акций РФ. Скорее всего, зарубежные индикаторы сохранят волатильность в преддверии оглашения в среду итогов заседания ФРС, которые определят судьбу рисковых активов. Если американский регулятор даст намек на скорое сворачивание цикла повышения ставок, то рынки ждет сильный рост, полагает Антонов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,8-2% во главе с Nasdaq, инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), а также публикацией квартальной финансовой отчетности рядом крупных IT-компаний.

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики, пишет MarketWatch. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний. Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75%.

Многие экономисты при этом считают, что Федрезерв постарается убедить рынок в своем намерении продолжать повышение ставки.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский индикатор Hang Seng снижается на 1,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Розничные продажи в Японии в декабре 2022 года выросли по итогам десятого месяца подряд, темпы их повышения ускорились и оказались лучше ожиданий аналитиков. Продажи увеличились на 3,8% по сравнению с декабрем 2021 года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности. В ноябре они выросли на 2,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в январе до 50,1 пункта с 47 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 49,8 пункта, отмечает Trading Economics. PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превысило этот уровень впервые с сентября на фоне снятия антиковидных ограничений.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий упала на 4% в годовом выражении по итогам 2022 года и составила 8,4 трлн юаней ($1,24 трлн), свидетельствуют данные ГСУ. При этом темпы снижения ускорились по сравнению с январем-ноябрем, спад за которые составил 3,6%.

Объем ВВП Франции в IV квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали нулевого роста ВВП. В третьем квартале рост ВВП Франции составил 0,2%.

Розничные продажи в Германии в декабре прошлого года упали на 5,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Падение показателя стало рекордным с апреля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 0,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз после резкого снижения в понедельник, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок центробанками мира. К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $84,07 за баррель (-2% в понедельник), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $77,42 за баррель (-2,2% накануне).

На этой неделе кроме заседания ФРС состоятся заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, от которых ждут роста ключевых ставок на 50 б.п.

Также трейдеры стараются придерживаться осторожного подхода в преддверии очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в среду.