McDonald's увеличил чистую квартальную прибыль несмотря на сокращение выручки

Компания сообщила о разовых доналоговых расходах в 2022 году в размере $1,281 млрд из-за ухода из России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года чистая прибыль корпорации McDonald's, крупнейшей в мире сети фастфуда, выросла на 16%, выручка компании немного снизилась в связи с неблагоприятными курсовыми разницами, но превзошла прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,9 млрд по сравнению с $1,64 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,59 с $2,18. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,46 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 1%, до $5,93 млрд с $6,01 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $5,72 млрд.

"Негативное влияние на наши результаты по итогам четвертого квартала и всего прошедшего года оказало ослабление всех основных валют относительно доллара США", - говорится в пресс-релизе McDonald's.

Выручка компании без учета курсовых разниц в минувшем квартале увеличилась на 5%.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в октябре-декабре повысились на 12,6% (прогноз рынка - рост на 8,8%). Увеличение сопоставимых продаж в США составило 10,3%.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании сократилась на 18%, до $6,18 млрд, или $8,33 на акцию. Годовая выручка McDonald's практически не изменилась, составив около $23,2 млрд. Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 6%.

Годовые результаты компании включают в себя разовые доналоговые расходы в размере $1,281 млрд, или $1,44 на акцию, связанные с уходом компании из России.