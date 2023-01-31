Рубль дорожает к доллару и евро на фоне перешедшей к укреплению нефти

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 69,82 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 58,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,95 руб., подешевев на 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,7 копейки - до 72,58 рубля. Курс китайского юаня опустился на 5,7 копейки - до 10,35 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери к доллару и усилил темпы роста к евро на закрытии торгов последнего дня января благодаря перешедшей к повышению нефти. При этом участники внутреннего валютного рынка продолжают находиться в ожидании новых стимулов к движению, в том числе новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее агентство со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

ФРС огласит итоги заседания вечером в среду. Аналитики ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть слабее, чем на предыдущих заседаниях.

Важным аргументом в пользу замедления темпов подъема ставки стали опубликованные на прошлой неделе статданные, указавшие на рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв, на 4,4% в декабре по сравнению с 4,7% в ноябре. Рост показателя стал минимальным за четырнадцать месяцев.

Кроме того, во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 107,1 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее. Об этом сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Декабрьское значение индекса было максимальным за 11 месяцев.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индикатора в январе до 109 пунктов с объявленного ранее уровня предыдущего месяца в 108,3 пункта.

Снижение индекса потребдоверия обусловлено растущими опасениями американцев в отношении возможной рецессии в США на фоне подъема базовой ставки ФРС и по-прежнему высокой инфляции.

В четверг станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но остались в диапазоне повышенных значений апреля-декабря 2022 года, говорится в комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания, по данным опроса "инФОМ", в январе составили 11,6%, снизившись на 0,5 процентного пункта (п.п.) к декабрю. При этом в январе ожидания снизились у респондентов без сбережений, у подгруппы со сбережениями они остаются практически неизменными пятый месяц подряд.

Наблюдаемая населением инфляция в январе также продолжила уменьшаться, вернувшись к уровню мая-июня 2021 года. Ее медианная оценка составила 14,9% (-1,4 п.п. к декабрю 2022 года).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий, согласно опросу ЦБ, в январе снизились после четырех месяцев роста, но остались на повышенном уровне.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике пройдет 10 февраля.

ЦБ отмечает, что на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными. Инфляция в РФ, по прогнозу Банка России, в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России 31 января отразил продажу валюты в рамках бюджетного правила на 19,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечался Новый год (праздник весны), поэтому предыдущие пять рабочих дней регулятор расчеты по продаже юаней не проводил, обещал их отразить в статистике на 31 января.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Цены на нефть перешли к уверенному росту после снижения в первой половине вторника, инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ и итогов заседания ФРС. Федрезерв объявит итоги первого в этом году заседания вечером в среду, очередная встреча министров стран ОПЕК+ состоится также в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $85,48 за баррель, что на 1,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,94 за баррель, что на 1,34% больше итогового значения предыдущей сессии.

В ходе прошлой сессии Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,2%, причем котировки WTI впервые за три недели опустились ниже $77 за баррель.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 70,8 руб./$1, но к вечеру рубль перешел к укреплению. Во многом укрепление рубля происходило в рамках коррекции. Помимо завершившегося налогового периода, давление на рубль сейчас оказывают снизившиеся цены на нефть и укрепившийся в преддверии заседания ФРС доллар. Итоги заседания американского регулятора будут раскрыты лишь вечером среды, объемы февральских продаж юаней, вероятно, будут анонсированы в четверг или пятницу. На этом фоне в среду курс пары "доллар-рубль" может продолжить двигаться в диапазоне 69,75-70,75 руб./$1", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

"В краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации рубля по отношению к доллару в диапазоне 68-71. Поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Среди негативных факторов, которые оказывают давление на национальную валюту, сегодня выступала нефть. Котировки снижались, несмотря на позитивную статистику из КНР", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"После достаточно заметного ослабления в начале недели рубль во вторник сумел отыграть лишь малую часть позиций. При этом, несмотря на снижение пары "доллар-рубль" по итогам рабочего дня, курс оставался к вечеру около 70 руб. В целом рубль завершил январский налоговый период без видимой поддержки экспортеров. В том числе, вероятно, из-за сохраняющегося профицита рублевой ликвидности в банковской системе. Так, во вторник Банк России вновь сохранил лимит на недельном депозитном аукционе на внушительной отметке - 5,4 трлн руб. В полном объеме лимит не был востребован, однако банки почти не сократили объем размещения по сравнению с прошлой неделей, разместив внушительные 4,4 трлн руб. Сохранить существенный объем ликвидности на депозитах у ЦБ банкам не помешал отток ликвидности в бюджет после налогового периода", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 31 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 371,6 млрд рублей (при лимите 5,35 трлн рублей и спросе 4 трлн 371,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 января, банки разместили 4 трлн 470,8 млрд рублей (при лимите 5,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 470,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 февраля на 92,47 копейки, до 70,5174 руб. и увеличил курс евро на 52,05 копейки, до 76,3004 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 75,47 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,4583 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 71,22 копейки и составил 70,4227 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 749,516 млн, из которых $585,377 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 164,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 67,57 копейки, до 76,2818 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 35,84 копейки, подорожав до 76,2317 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 078,477 млн, из которых EUR304,899 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR773,578 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта - до 7,37% и 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на предыдущих уровнях - 8,02%, 8,38% и 8,56% годовых соответственно.