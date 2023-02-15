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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале банков РФ снизилась до 8,97%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2023 года снизился до 8,97% по сравнению с 10,7% на 1 января 2022 года, говорится в сообщении Банка России.

В совокупном уставном капитале страховых организаций этот показатель также понизился - с 10% до 9,58% по сравнению с данными на 1 января 2022 года.

Иностранные инвестиции, показатель которых используется для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 273,15 млрд рублей, их совокупный уставный капитал - 3 трлн рублей.

Иностранные инвестиции в совокупном уставном капитале страховых организаций оказались на уровне 21,8 млрд рублей, их совокупный уставный капитал - 227,4 млрд рублей.

Банк России
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