ЦБ сообщил о снижении банками топ-10 средней максимальной ставки по вкладам до 8,13%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В первой декаде января 2023 года среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, снизилось до 8,13% с 8,177% в третьей декаде декабря и 8,192% во второй декаде, говорится в материалах Банка России.

Таким образом, эта индикативная ставка, которая начиная с третьей декады сентября, когда был достигнут локальный максимум 6,541%, непрерывно увеличивалась от декады к декаде, и во второй декаде декабря, прибавив суммарно 1,651 процентного пункта (п.п.), достигла локального полугодового максимума 8,192%, снизилась за две последующие декады на 0,062 п.п.

За эти две декады минимальным было снижение средней максимальной ставки на срок от 91 до 180 дней - на 0,01 п.п., до 7,00%.

Средняя максимальная ставка по депозитам на срок до 90 дней снизилась на 0,08 п.п., до 5,94%, от 181 дня до года - на 0,07 п.п., до 7,17%, более года - на 0,06 п.п. - до 8,10%.

Расчет ставок произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.