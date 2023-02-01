Райффайзенбанк в IV квартале сократил кредитный портфель по МСФО на 31%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года группа российского Райффайзенбанка сократила кредитный портфель по МСФО на 30,9% - почти до 9 млрд евро, средства клиентов - на 20,7%, до 20,2 млрд евро, следует из презентации материнского Raiffeisen Bank International (RBI).

Кредитный портфель Райффайзенбанка за 2022 год сократился на 22,8% (с 11,6 млрд евро по итогам 2021 года). По итогам III квартала портфель достигал 13 млрд евро. Группа ожидает, что в будущем кредитный портфель сохранится примерно на текущем уровне.

Средства клиентов в 2022 году выросли на 36,1% (с 14,8 млрд евро). По итогам III квартала они достигали 25,4 млрд евро.

Прибыль группы RBI после налогообложения в 2022 году выросла в 2,5 раза - до 3,8 млрд евро (в IV квартале - тоже в 2,5 раза, до 890 млн евро).

Российские "дочки" в 2022 году заработали 2,1 млрд евро прибыли после налогов (рост в 4,3 раза; 54% прибыли группы), в IV квартале - 637 млн евро (рост в 4,9 раза; 72% прибыли группы).

Расходы на резервы в России в 2022 году достигли 471 млн евро против 72 млн евро расходов в 2021 году. В четвертом квартале расходы выросли до 172 млн евро с 32 млн евро в III квартале (аналогичная сумма в IV квартале 2021 года).

Расходы RBI на резервы в 2022 году составили 949 млн евро против 295 млн евро расходов в 2021 году.

Дополнительные факторы риска привели к созданию группой резервов за 2022 год на 729 млн евро, из которых на риски на Россию и Белоруссию пришлось 364 млн евро, Украину - 48 млн евро.

Риск RBI на Россию на 20 января 2023 года сократился до 217 млн евро с 600 млн евро на 1 марта 2022 года.

Группа по-прежнему оценивает все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка, включая тщательно продуманный уход с российского рынка.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

Райффайзенбанк по итогам 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".