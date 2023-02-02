Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 5,7% год к году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года на 5,7%, до 82,3 трлн рублей с 87,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

Объемы торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2023 г. (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем и декабрем 2022 г.