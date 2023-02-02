Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 5,7% год к году
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года на 5,7%, до 82,3 трлн рублей с 87,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
Объемы торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2023 г. (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем и декабрем 2022 г.
|Янв. 2023
|Дек. 2022
|Янв. 2022
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|21
|22
|21
|-4,5%
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|2 542
|5 476
|5 286
|-53,6%
|-51,9%
|Рынок акций, ДР и паев
|788
|789
|4 212
|-0,2%
|-81,3%
|Вторичные торги
|788
|787
|4 212
|0,1%
|-81,3%
|акции российских эмитентов
|725
|718
|4 058
|0,9%
|-82,1%
|акции иностранных эмитентов
|0
|0
|69
|-100,0%
|паи и ETF
|63
|69
|85
|-8,0%
|-25,9%
|Рынок облигаций
|1 754
|4 687
|1 074
|-62,6%
|63,4%
|Вторичные торги
|387
|977
|713
|-60,4%
|-45,6%
|- ОФЗ/ОБР
|160
|508
|580
|-68,5%
|-72,5%
|- прочие облигации
|228
|469
|132
|-51,5%
|72,1%
|Размещения
|1 367
|3 709
|361
|-63,1%
|278,7%
|- ОФЗ/ОБР
|173
|1 439
|28
|-88,0%
|516,1%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|251
|1 001
|49
|-74,9%
|407,5%
|- прочие облигации - однодневные
|943
|1 269
|283
|-25,7%
|232,6%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|59 327
|63 372
|37 808
|-6,4%
|56,9%
|Операции РЕПО
|37 536
|46 681
|33 439
|-19,6%
|12,3%
|- РЕПО без ЦК
|1 756
|1 414
|2 999
|24,2%
|-41,4%
|- РЕПО с ЦК
|20 549
|26 279
|20 643
|-21,8%
|-0,5%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|10 341
|13 351
|7 162
|-22,5%
|44,4%
|- РЕПО с СУО в НРД
|4 890
|5 637
|2 636
|-13,3%
|85,5%
|Депозиты и кредиты
|21 791
|16 691
|4 368
|30,6%
|398,9%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|16 901
|21 005
|27 355
|-19,5%
|-38,2%
|Сделки спот
|5 491
|9 073
|10 026
|-39,5%
|-45,2%
|Сделки своп и форварды
|11 410
|11 932
|17 329
|-4,4%
|-34,2%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|3 497
|4 741
|16 783
|-26,2%
|-79,2%
|Фьючерсы
|3 382
|4 588
|16 169
|-26,3%
|-79,1%
|Опционы
|116
|153
|614
|-24,3%
|-81,1%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|14
|38
|9
|-62,8%
|54,6%
|Рынок драгоценных металлов
|12
|19
|8
|-36,0%
|54,3%
|Рынок зерна и сахара
|2
|19
|1
|-89,7%
|56,6%
|ВСЕГО
|82 282
|94 632
|87 241
|-13,1%
|-5,7%