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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 5,7% год к году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года на 5,7%, до 82,3 трлн рублей с 87,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

Объемы торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2023 г. (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем и декабрем 2022 г.

Янв. 2023 Дек. 2022 Янв. 2022 М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 21 22 21 -4,5% 0,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 2 542 5 476 5 286 -53,6% -51,9%
Рынок акций, ДР и паев 788 789 4 212 -0,2% -81,3%
Вторичные торги 788 787 4 212 0,1% -81,3%
акции российских эмитентов 725 718 4 058 0,9% -82,1%
акции иностранных эмитентов 0 0 69 -100,0%
паи и ETF 63 69 85 -8,0% -25,9%
Рынок облигаций 1 754 4 687 1 074 -62,6% 63,4%
Вторичные торги 387 977 713 -60,4% -45,6%
- ОФЗ/ОБР 160 508 580 -68,5% -72,5%
- прочие облигации 228 469 132 -51,5% 72,1%
Размещения 1 367 3 709 361 -63,1% 278,7%
- ОФЗ/ОБР 173 1 439 28 -88,0% 516,1%
- прочие облигации - кроме однодневных 251 1 001 49 -74,9% 407,5%
- прочие облигации - однодневные 943 1 269 283 -25,7% 232,6%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 59 327 63 372 37 808 -6,4% 56,9%
Операции РЕПО 37 536 46 681 33 439 -19,6% 12,3%
- РЕПО без ЦК 1 756 1 414 2 999 24,2% -41,4%
- РЕПО с ЦК 20 549 26 279 20 643 -21,8% -0,5%
- РЕПО с ЦК с КСУ 10 341 13 351 7 162 -22,5% 44,4%
- РЕПО с СУО в НРД 4 890 5 637 2 636 -13,3% 85,5%
Депозиты и кредиты 21 791 16 691 4 368 30,6% 398,9%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 16 901 21 005 27 355 -19,5% -38,2%
Сделки спот 5 491 9 073 10 026 -39,5% -45,2%
Сделки своп и форварды 11 410 11 932 17 329 -4,4% -34,2%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 3 497 4 741 16 783 -26,2% -79,2%
Фьючерсы 3 382 4 588 16 169 -26,3% -79,1%
Опционы 116 153 614 -24,3% -81,1%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 14 38 9 -62,8% 54,6%
Рынок драгоценных металлов 12 19 8 -36,0% 54,3%
Рынок зерна и сахара 2 19 1 -89,7% 56,6%
ВСЕГО 82 282 94 632 87 241 -13,1% -5,7%

Мосбиржа
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