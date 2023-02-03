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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 февраля повысится на 3%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 февраля повысится на 3%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 февраля 2023 года повысится до 4 496,6 рубля с 4 365,3 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 3%.

Пошлина на ячмень повысится до 3 175,2 рубля с 3 174,3 рубля, на кукурузу - до 1 505,7 рубля с 1 186,2 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $307,2 за тонну на пшеницу ($308,8 неделей ранее), $264 - на ячмень ($267,7), $229,8 - на кукурузу ($226,4).

Новые пошлины будут действовать по 14 февраля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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