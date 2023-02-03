Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Финская Aii Corporation, основателем которой является известный технологический инвестор Пекка Вильякайнен, вышла из числа совладельцев группы компаний "Цифра", специализирующейся на разработке решений для цифровизации промышленности.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, со 2 февраля ООО "АИИ Кэпитал" на 99,9% принадлежит компании Игоря Мацука ООО "Апрель". Ранее им владела инвесткомпания Aii Corporation Oy (на ее сайте указано, что основателем и членом совета директоров компании является Вильякайнен, в недавнем прошлом советник председателя фонда "Сколково" и активный участник этого проекта, один из организаторов ежегодного мероприятия Startup Village).

Через "АИИ Кэпитал" финская компания владела долей в "Цифре" - российскому юрлицу принадлежит 7,46% ООО "Цифра".

В свою очередь, ООО "Апрель" напрямую принадлежит 11,4% "Цифры".

"Интерфакс" направил запросы в Aii Corporation и ГК "Цифра". В последней комментировать ситуацию отказались.

ООО "Цифра" учреждено "Реновой" в 2017 году. Группа компаний разрабатывает и внедряет решения на основе промышленного искусственного интеллекта и интернета вещей, а также развивает технологии роботизированного промышленного транспорта для горнодобывающей, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. "Цифра" владеет мажоритарными долями в четырех IT-компаниях.

В 2021 году ГК заявляла о планах по привлечению стратегического инвестора на международном рынке. Тогда желаемый объем инвестиций она обозначала в 2 млрд рублей.

В 2022 году после начала введения антироссийских санкций "Цифра" сохранила планы по привлечению стратегического инвестора, но уже российского, готового инвестировать в ее развитие все те же 2 млрд рублей.

В 2021 году выручка ООО составила 762,9 млн рублей, чистый убыток - 297 млн рублей.

Выручка ГК в I полугодии 2022 года выросла на 71% год к году, превысив 2 млрд рублей. Стоимость подписанных договоров в отчетном периоде подскочила на 93% - до 3,5 млрд рублей.

Крупнейшим владельцем "Цифры" является "Ренова". ООО "Ренова-Холдинг Рус" владеет 29,17%, еще 26,6% - у ООО "Группа ЭПМ" (на 42,28% принадлежит ООО "Ренова Актив", на 17,7% - ООО "Апрель").

Также совладельцами "Цифры" являются ООО "Вэб Венчурс" с долей 15,13% и ряд физлиц с долями по 3,41%.