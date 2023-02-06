СПБ биржа 8 февраля начнет торги еще 35 акциями с листингом на Гонконгской бирже

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 8 февраля начнет торги еще 35 акциями с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Об этом сообщается на сайте биржи.

Таким образом, их общее количество увеличится до 115 с 80.

В результате инвесторы на "СПБ бирже" будут иметь доступ к ценным бумагам 2042 международных компаний и ETF.

"СПБ биржа" 8 февраля предоставит доступ к акциям компаний из еще 17 отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастет до 64.

У инвесторов, в частности, появится возможность проведения операций со следующими ценными бумагами: Zijin Mining Group (добыча золота), Haier Smart Home (производство бытовой техники), RemeGen (биотехнологии), WuXi AppTec (исследования и разработка фармацевтической продукции), Shandong Weigao Group Medical Polymer (производство товаров медицинского назначения), Tianqi Lithium Corporation (производство химических веществ специального назначения), China Oilfield Services (бурение нефтяных и газовых скважин), China Tower Corporation (предоставление комплексных телекоммуникационных услуг), China Longyuan Power Group (возобновляемые источники электроэнергии), Great Wall Motor (производство автомобилей), Guangzhou Automobile Group (производство автомобилей), Haidilao International Holding (деятельность ресторанов).

Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08:00 8 февраля, составляет 1,33 трлн гонконгских долларов (около $170,2 млрд).

Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в гонконгских долларах (HK$), конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров. Торговая сессия проводится с 08:00 до 18:00. Расчеты по ценным бумагам осуществляются на второй торговый день (Т+2).

"СПБ биржа" начала биржевые торги гонконгскими ценными бумагами 20 июня 2022 года, предложив российским инвесторам 12 акций, 5 октября к ним были добавлены еще 4 акции, депозитарные расписки на которые были ранее делистингованы с американских бирж, 12 октября стартовали торги акциями 42 новых эмитентов, 5 декабря - 21 нового эмитента, что увеличило общее число предлагаемых гонконгских акций до 79.

Общее число предлагаемых гонконгских акций 26 января возросло до 80, когда начались торги акциями компании Essex Bio-Technology Limited (KYG312371035).

Участниками торгов и их клиентами в январе было заключено 265,71 тыс. сделок с гонконгскими бумагами, их стоимостной объем достиг HK$ 1,43 млрд (эквивалентно $183,55 млн).

В рамках развития рынка биржа запланировала к концу 2023 года увеличить количество китайских акций с листингом на Гонконгской фондовой бирже до 500.