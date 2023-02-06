Tesla в январе увеличила поставки с завода в Шанхае на 10,3%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Поставки с шанхайского завода Tesla в январе выросли на 10,3% относительно того же месяца прошлого года и составили 66 тысяч электромобилей, сообщила американская компания.

В начале января Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в Китае более чем на 10% на фоне усиления конкуренции на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Как отмечает агентство "Синьхуа", это способствовало увеличению числа посетителей автосалонов и шоу-румов во время каникул по случаю празднования наступления нового года по лунному календарю, которые в этом году пришлись на конец января.

"В долгосрочной перспективе авторынок Китая, особенно рынок автомобилей на новых источниках энергии (NEV), имеет блестящие перспективы. По сравнению с развитыми странами уровень владения автомобилями на душу населения в Китае по-прежнему имеет огромный потенциал для роста", - полагает глава Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу.

По оценкам CPCA, продажи NEV в стране в этом году достигнут 8,5 млн машин.

Шанхайский завод Tesla по итогам 2022 года поставил 710 тыс. электромобилей, что на 48% превзошло показатель предыдущего года.