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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Россия планирует продлить запрет на экспорт рапса до конца лета

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - РФ с 1 марта 2023 года планирует продлить запрет на экспорт рапса, за исключением его поставок через пункт пропуска Забайкальск.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Предполагается, что запрет будет действовать по 31 августа 2023 года. Он не распространяется на экспорт рапса в страны ЕАЭС и на поставки через пункт пропуска Забайкальск, а также на поставки в республики Абхазия и Южная Осетия, на экспорт рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

РФ впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре этот режим продлили по 28 февраля 2023 года включительно.

Предполагается, что постановление, в очередной раз ограничивающее экспорт рапса, вступит с силу с 1 марта 2023 года.

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Между тем, как сообщалось, Минсельхоз рассматривает и возможность повышения экспортной пошлины на рапс. "Соответствующая заявка будет отправлена в Минэкономразвития. Размер пошлины будет установлен подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По словам источника, в качестве варианта рассматривалась ставка в 30% от таможенной стоимости. В настоящее время поставки облагаются базовой ставкой в 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.

По предварительным данным Росстата, сбор озимого рапса в 2022 году составил 1,6 млн тонн против 729,7 тыс. тонн в 2021 году, ярового - 2,9 млн тонн против 2,06 млн тонн соответственно.

Россия
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