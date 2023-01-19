Минсельхоз предложил повысить экспортную пошлину на сою с 20% до 50%

Это должно стимулировать инвесторов строить маслоперерабатывающие мощности на Дальнем Востоке, пишет газета "Ведомости"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, предложивший с 1 марта этого года повысить экспортную пошлину на рапс, может также выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на сою в 2,5 раза – с текущих 20% до 50%.

Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими переработчиками масличных, сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух его участников. Запретительная ставка может вступить в силу в 2025 году, говорят они.

Минсельхоз на запрос "Ведомостей" не ответил. Но информацию о таком совещании и его повестке подтвердил представитель Масложирового союза.

Повышение пошлин должно стимулировать инвесторов строить маслоперерабатывающие мощности на Дальнем Востоке, объясняют участники совещания. Они напоминают, что в 2022 году в этом регионе собрали 2,3 млн тонн сои (по всей России - 6 млн тонн). Но в ДФО сейчас есть мощности для переработки до 1 млн тонн сои, говорит аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Есть также проблема с рентабельностью переработки и вывозом соевых шрота и изолята с Дальнего Востока в европейскую часть страны, где находятся основные потребители этих кормовых компонентов – птицеводы и животноводы, говорилось на совещании. Запретительная же пошлина, наподобие той, что уже была введена в отношении подсолнечника, сделает невыгодным экспорт (прежде всего в Китай) и даст возможность переработчикам приобретать сырье по более выгодным ценам.

Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 года для предотвращения роста стоимости продуктов ее переработки – масла и шрота. Тогда ставка составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. С 1 июля 2021 года ее снизили до 20%, но не менее $100 за тонну, что давало аграриям возможность вывозить часть продукции на экспорт. В сентябре 2022 года действие пошлины продлили до конца 2024 года.

По оценкам OleoScope, за 11 месяцев 2022 года экспорт соевых бобов составил 1,21 млн тонн, основным покупателем стал Китай. За это же время переработчики экспортировали 0,55 млн тонн соевого масла и 522 тонн соевого шрота.

Профильные инвесторы готовы наращивать мощности на Дальнем Востоке, говорит один из участников совещания. В частности, ГК "Содружество" планирует до 2025 года построить завод по глубокой переработке сои мощностью 500 тыс. тонн в год. Рассматривает вариант строительства новых заводов в регионе и ГК "Русагро". Ее представитель от комментариев отказался. Источник, близкий к ГК "Содружество", объявленные на совещании планы подтвердил.

Минсельхоз будет инициировать увеличение пошлины, если будет видеть реализацию проектов, для чего запросил у компаний дорожные карты, говорит один из участников совещания. Представитель Минэкономразвития, представляющего Россию на уровне ЕАЭС, сообщил, что ведомство обеспечит рассмотрение такой инициативы в случае ее поступления. Министерство готово обсуждать предоставление инвесторам льготных кредитов на строительство перерабатывающих заводов на Дальнем Востоке. Сейчас финансирование таких проектов в Центральной России блокируется из-за недостатка сои для новых мощностей.

Как сообщалось, Минсельхоз к концу 2025 года планирует увеличение производства соевых бобов в РФ до 7,5 млн тонн, в том числе в Дальневосточном федеральном округе – до 3,3 млн тонн.

В планах Минсельхоза и повышение с 1 марта этого года пошлины на экспорт рапса. Как сообщало ведомство, соответствующая заявка будет отправлена в Минэкономразвития. Размер пошлины будет установлен подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

На сайте подготовки нормативно-правовых актов появилась информация о начале разработки Минсельхозом проекта постановления правительства "О внесении изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". Необходимость этого объясняется "низкой загруженностью перерабатывающих мощностей, в связи с чем требуется увеличение объемов переработки масличных культур на территории Российской Федерации".

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По словам источника "Интерфакса", ставка пошлины на экспорт рапса может составить 30% от таможенной стоимости. В настоящее время поставки облагаются базовой ставкой в 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. Но они разрешены только через пункт пропуска Забайкальск. По сути, размер пошлины вернется к показателю, который действовал с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года и составлял 30%, но не менее 165 евро за тонну