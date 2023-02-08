В КС РФ сочли, что налог на прибыль при продаже активов банкрота законен и должен уплачиваться приоритетно

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Средства от реализации имущества компании-банкрота являются ее доходом, как и от обычной финансово-хозяйственной деятельности, а потому должны облагаться налогом на прибыль - такую позицию полномочный представитель президента в Конституционном суде Александр Коновалов сформулировал в отзыве по делу, которое принял к рассмотрению КС РФ. Более того, этот налог должен уплачиваться до расчетов с кредиторами, что обусловлено "конституционно-значимыми целями", написал полпред.

Текст письма Коновалова на имя судьи-докладчика Людмилы Жарковой разместил в своем телеграмм-канале Даниил Савченко, управляющий партнер юрфирмы "Арбитраж.ру", которая представляет интересы обратившегося в КС РФ ООО "Предприятие строительных работ энергетики" (ПСРЭ). Наряду с этой компанией с запросом о правомерности уплаты налога на прибыль в описанной ситуации в КС РФ обратился Верховный суд (ВС) РФ, в производстве которого находится спор о порядке уплаты налогов обанкротившимся ООО "Аванд Капитал".

Они ставят перед КС РФ два вопроса. Первый - о конституционности обложения налогом на прибыль выручки от реализации с торгов активов компании-банкрота. Они в этом сомневаются, так как считают, что для взимания налога отсутствует экономическое основание. Второй вопрос касается законности уплаты налога до расчета с кредиторами. ВС РФ в своей жалобе в КС РФ указал, что складывается ситуация, когда продажа имущества на торгах осуществляется в интересах всех реестровых кредиторов, но вместо этого образуется требование налогового органа, которое удовлетворяется в приоритетном порядке.

Экономический смысл есть

Ни с одним из этих доводов полномочный представитель президента РФ в КС РФ не согласен, следует из его отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс".

Коновалов называет "необоснованными" аргументы заявителей о невозможности облагать налогом на прибыль выручку от реализации имущества организации-банкрота. Он указывает, что дело о несостоятельности не меняет существа материально-правовых отношений, а лишь вводит особый порядок расчета с контрагентами и уплаты обязательных платежей.

"Соответственно, средства, полученные от реализации имущества в рамках конкурсного производства, представляют собой такой же финансовый результат экономической (предпринимательской) деятельности должника, как и при реализации имущества в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности)", - говорится в письме. На эту квалификацию не влияют дальнейшие цели расходования поступивших средств (в данном случае - расчет с кредиторами), пишет Коновалов.

Неравенство справедливо

ВС РФ в запросе и ПСРЭ в жалобе также пишут, что существование спорного налога нарушает принцип равенства между кредиторами юридических лиц и граждан, а также публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и региональными фондами. Физлица освобождены от уплаты этого налога с продажи их имущества в банкротстве, а фонды - с реализации имущества обанкротившихся застройщиков, объекты которых они достраивают.

Это аргумент Коновалов тоже отвергает. По его мнению, такие различия обусловлены объективными обстоятельствами. Освобождение физлиц согласуется с социально-реабилитационной целью процедуры банкротства через списание непосильных обязательств, пишет полпред, а предоставление льготы фондам обусловлено тем, что они содействуют решению проблем дольщиков.

Текущие платежи

Не согласен Коновалов и с позицией заявителей о незаконности приоритетной оплаты налога до расчета с кредиторами в рамках текущих платежей.

В письме он напоминает о неоднократно высказанной КС РФ позиции, согласно которой соблюдение конституционного принципа равенства не означает предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным категориям, а равенство перед законом и судом не исключает фактических различий, при условии, если они объективно оправданы, обоснованны и преследуют конституционно-значимые цели.

"По своей конституционно-правовой природе налоги являются необходимой экономической основой существования и деятельности государства, условием реализации его публичных задач", - говорится в документе. Исходя из этого, подчеркивает Коновалов, придание налогу на прибыль статуса текущих платежей "представляется оправданным конституционно-значимым целям".