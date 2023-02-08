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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

Росстат сообщил о снижении пассажирооборота авиакомпаний в 2022 году на 6,3%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирооборот российских авиакомпаний в 2022 году снизился на 6,3% в сравнении с результатом 2021 года, до 228 млрд пассажиро-километров (пкм), следует из данных Росстата.

В декабре показатель сократился на 5,5%, до 17,8 млрд пкм.

Пассажирооборот всех предприятий транспорта общего пользования (включая внутренний водный и морской) в 2022 году составил 440,3 млрд пкм (+1,1% г/г). Доля воздушного транспорта в общем пассажирообороте, таким образом, составила почти 52%.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году снизился на 14%, до 95,2 млн человек, следует из материалов Росстата. В частности, за декабрь было перевезено 7,2 млн пассажиров: это на 12% меньше, чем годом ранее.

Грузооборот авиакомпаний за весь прошлый год сократился в 3,3 раза в сравнении с 2021 годом, до 2,8 млрд тонно-километров, объем перевезенных грузов - на 59%, до 600 тысяч тонн.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта: в последний раз информация о перевозках раскрывалась за февраль 2022 года.

Росстат Росавиация
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