Торги акциями Polymetal переведены на альтернативный сервис Лондонской биржи SETSqx

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Торги акциями Polymetal с 10 февраля переведены в сегмент платформы SETSqx Лондонской фондовой биржи, сообщила компания. Это альтернативный торговый сервис, который не требует клиринга через центрального контрагента.

Один из центральных клиринговых контрагентов, предоставляющих услуги для торгов на LSE, - связующее звено клиринга и расчетов при торгах в электронном режиме SETS - накануне определил, что в настоящее время не может проводить клиринг по сделкам с акциями Polymetal. В результате LSE перевела торги акциями Polymetal в режим аукциона, акции в течение четверга продолжали торговаться во внебиржевом сегменте.

"Polymetal работает над восстановлением торговли на платформе SETS, если это будет возможно. SETSqx тем временем продолжит обеспечивать инвесторам ликвидность торгов", - заявила компания.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).