"Газпром" построит два завода СПГ в Краснодарском крае

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует построить два мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО "Газпром СПГ технологии" (единый оператор "Газпрома" по развитию сети СПГ в России) Иван Кожевников и вице-губернатор Андрей Прошунин в пятницу в Краснодаре.

Отмечается, что в настоящее время компания приступила к проектированию первого завода, его производительность составит 3 тонны в час. Реализацию проекта планируется завершить до конца 2023 года.

"Строительство заводов обеспечит создание нового энергетического ресурса на территории края, что даст значительный импульс актуальному направлению технологического развития. Сжиженный газ – один из самых экологичных видов топлива с повышенным уровнем безопасности и низкой стоимостью. Имея в регионе свое производство СПГ, мы сможем локально обеспечивать природным газом отдаленные и труднодоступные территории", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора.

Сроки реализации второго завода СПГ и его мощность в администрации "Интерфаксу" не уточнили.

Также в этом году планируется установка первой в крае криогенной автомобильной заправочной станции, работающей на СПГ. Станция будет обслуживать до 100 единиц транспорта в сутки.