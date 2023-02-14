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"Полюс" погасил евробонды-2023, перечислив средства всем категориям инвесторов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" погасила долларовые еврооблигации-2023, осуществив выплаты основной суммы долга и купона всем категориям инвесторов.

Эмитент евробондов, Polyus Finance Plc, перечислил оставшиеся денежные средства, зарезервированные для купонных выплат. Выплаты были запланированы на 7 августа 2022 года и на 7 февраля 2023 года. Также перечислена основная сумма долга по евробондам в адрес The Bank of New York Mellon, London Branch, действующего в качестве платежного агента по выпуску, говорится в сообщении "Полюса". По информации от платежного агента, средства были перечислены им в адрес международных клиринговых систем для последующей выплаты иностранным держателям евробондов, отмечает компания.

"Полюс" также сообщил, что ранее в этом месяце, в соответствии с условиями еврооблигаций и текущими требованиями российского законодательства, "Полюс Красноярск", выступающий гарантом по евробондам, перечислил средства в российских рублях для выплаты купона и основной суммы долга держателям, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре.

Таким образом, компания выполнила свои обязательства по евробондам-2023 перед иностранными и российскими держателями.

Объем этого выпуска в обращении составлял $330 млн, ставка купона - 5,25%.

Указ президента РФ от 5 июля 2022 года обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес российских и иностранных держателей, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. В обоих случаях российские инвесторы будут получать свои выплаты в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.

"Полюс" в прошлом году получил согласие держателей всех трех долларовых выпусков евробондов на проведение рублевых выплат инвесторам, учет прав которых ведется в российской инфраструктуре.

После погашения выпуска-2023 в обращении остаются еврооблигации компании с погашением в 2024 ($322,6 млн) и 2028 годах ($700 млн).

Полюс
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