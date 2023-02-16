SberCIB ожидает повышения ключевой ставки Банка России на 25 б.п. в апреле

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - SberCIB Investment Research ожидает повышения ключевой ставки Банка России на 25 базисных пунктов в апреле, говорится в комментарии инвестбанка.

Аналитики SberCIB допускают, что регулятор может начать повышение ставки уже на ближайшем заседании 17 марта, но более вероятно, что это произойдет в апреле, когда накопится больше данных, подтверждающих необходимость ужесточения политики. Шаг повышения составит 25 б.п., полагают они. "В связи с этим наш прогноз по ключевой ставке на 2023 год пересмотрен с 7,5% до 8,5%", - пишут эксперты.

Совет директоров Банка России 10 февраля оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом ЦБ ужесточил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% с 6,5-8,5% ранее, на 2024 год - до 6,5-7,5% с 6-7% ранее. Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год ЦБ сохранил на уровне 5-6%.

Банк России оставил неизменным прогноз по инфляции на 2023 год - 5-7%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2024 году.