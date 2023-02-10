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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Набиуллина допустила более высокую траекторию ставки ради цели по инфляции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банку России для достижения прогноза по инфляции на 2023 год может потребоваться более высокая траектория ставки относительно октябрьских ожиданий, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ 10 февраля сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%.

"Отмечу, что для этого может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре. В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,9% на 2023 год и 6,5-7,5% на 2024 год. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились, и, напротив, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%", - сказала Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина
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