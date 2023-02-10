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Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу, 10 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России", - отмечается в сообщении.

"Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски", - сообщает ЦБ.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

При усилении проинфляционных рисков регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в сообщении. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Решение Банка России по ключевой ставке совпало с прогнозами аналитиков.

На заседаниях в декабре и октябре прошлого года ЦБ РФ также не менял ставку.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 17 марта.

ЦБ РФ
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