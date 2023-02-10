Повышение ключевой ставки Банка России в 2023 году вероятнее ее снижения

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски в российской экономике в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания, на котором ставка была оставлена на 7,5%.

"В последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли, снизились цены на российскую нефть. С другой, ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса, потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы", - отметила Набиуллина.

"При этом проинфляционные риски в целом увеличились", - подчеркнула она.

"Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации", - заявила глава ЦБ.