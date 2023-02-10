ЦБ РФ рассматривал вариант повышения ставки, но не детально

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу рассматривал вариант повышения ключевой ставки, однако он не обсуждался детально, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Что касается тех вариантов, которые мы рассматривали: снижение ставки сегодня не рассматривалось, звучали предложения по повышению ставки, но тем не менее консенсус сложился по поводу сохранения ставки и некоторого ужесточению сигнала. Детально мы вариант повышения ставки не рассматривали", - сказала Набиуллина.

Как сообщалось, Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. ЦБ в третий раз подряд сохраняет ставку на этом уровне после снижения ее с 8% годовых 16 сентября 2022 года.