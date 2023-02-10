Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Банк России повысил прогноз средней ставки на 2023 год до 7-9%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% с 6,5-8,5% ранее, на 2024 год - до 6,5-7,5% с 6-7% ранее, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном по итогам опорного заседания совета директоров по ставке.

Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку с 13 февраля до конца 2023 года в диапазоне 6,9-9,2%.

Банк России 10 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом ЦБ ужесточил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год ЦБ сохранил на уровне 5-6%.

Банк России также оставил неизменным прогноз по инфляции на 2023 год - 5-7%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2024 году.

Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Планируемое в РФ cнижение добычи на 500 тыс. б/с в марте коснется только нефти

Планируемое в РФ cнижение добычи на 500 тыс. б/с в марте коснется только нефти

РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports планирует делистинг с LSE c 10 апреля

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления
Землетрясение в Турции и Сирии

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });