Банк России повысил прогноз средней ставки на 2023 год до 7-9%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% с 6,5-8,5% ранее, на 2024 год - до 6,5-7,5% с 6-7% ранее, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном по итогам опорного заседания совета директоров по ставке.

Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку с 13 февраля до конца 2023 года в диапазоне 6,9-9,2%.

Банк России 10 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом ЦБ ужесточил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год ЦБ сохранил на уровне 5-6%.

Банк России также оставил неизменным прогноз по инфляции на 2023 год - 5-7%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2024 году.