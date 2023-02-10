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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ЦБ допустил усиление проинфляционных рисков в случае расширения дефицита бюджета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России видит вероятность возрастания проинфляционных рисков в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита. Об этом говорится в заявлении регулятора по итогам заседания по ставке.

ЦБ уточнил формулировку относительно учета бюджетных расходов в своих решениях, которая не менялась с июня прошлого года, добавив вероятность возрастания проинфляционных рисков: "В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем".

ЦБ отмечает, что ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.

Также в заявлении говорится о замедлении инвестиционного спроса в частном секторе с одновременным расширением государственных инвестиций. Ускорение исполнения бюджетных расходов увеличивает вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса, отмечает регулятор.

Предварительные данные исполнения бюджета в январе текущего года вызвали обсуждение среди аналитиков. Федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей).

При этом расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале года Минфин связал с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн рублей, что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года на 46%. Это, как отмечает Минфин, связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, снизились на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

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