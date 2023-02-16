Набиуллина повторила сигнал о дальнейших решения по ставке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сигнал Банка России по будущей направленности денежно-кредитной политики остается неизменным: ставка может быть повышена, если реализуются риски, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается решения в марте (на совете директоров по ДКП 17 марта - ИФ) - у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки", - сказала она.

В 2023 году вероятность ужесточения политики больше, чем вероятность ее смягчения, отметила глава ЦБ, напомнив, что эта позиция отражена в обновленном прогнозе регулятора по средней ставке.

Из данных Росстата, поступивших после предыдущего совета директоров ЦБ (10 февраля он оставил ставку неизменной, но изменил сигнал с нейтрального на "ястребиный"), следует, что годовая инфляция в России на 13 февраля немного ускорилась - до 11,8% с 11,78% на 6 февраля. Глава ЦБ не стала комментировать недельные данные по динамике потребительских цен.

"Что хотела бы подчеркнуть: мы не делаем никаких выводов, изменений нашей оценки на основе недельных данных. Предпочитаем смотреть месячные данные, которые по более широкой корзине, и тренды", - заявила она.