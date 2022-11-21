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Суд взыскал с OR Group 505 млн рублей по иску представителя бондхолдеров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России"), о взыскании с "ОР" более 504,7 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

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"Иск удовлетворить полностью", - говорится в судебных материалах. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

С конца июня 2022 года ООО "Регион Финанс" направило в столичный Арбитраж 8 исков о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,77 млрд рублей.

В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальной стоимости облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01. ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) оспорило это решение суда, следующее заседание назначено на 8 декабря.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов.

Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск ПСБ к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляционную жалобу, однако в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

Также в октябре ПСБ заявил о намерениях попросить суд признать банкротом ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР". В ноябре Арбитражный суд Москвы принял заявление ПСБ о банкротстве "ОРГ" и возбудил соответствующее производство. Заседание назначено на 19 января 2023 года.

В суды поступили и другие заявления от компаний и банков о признании банкротами компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству.

OR Group Обувь России Мосбиржа Промсвязьбанк Арбитражный суд Москвы Регион Финанс Антон Титов
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