WSJ сообщила о планах Tencent продавать в КНР шлем виртуальной реальности Meta

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. ведет переговоры с Meta Platforms Inc. (организация признана в России экстремистской и запрещена) о том, чтобы стать эксклюзивным дистрибьютором шлемов виртуальной реальности Quest 2 в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, Tencent хочет распространять китайские версии существующих видеоигр для устройства, говорят источники.

Переговоры начались не так давно и все еще находятся на ранней стадии. В частности, стороны обсуждают вопросы обработки данных пользователей, макроэкономические условия на рынке, а также вероятность, что регуляторы в США и КНР начнут проверки партнерства между двумя ведущими IT-компаниями двух стран.

В настоящее время шлемы виртуальной реальности Quest 2 и приложения для них официально недоступны в Китае. Тем не менее, пользователи могут купить устройства, ввезенные параллельным импортом, на различных онлайн-платформах и настроить их через VPN.

Соцсеть Facebook заблокирована в КНР еще с 2009 года. Однако Meta по-прежнему работает в стране, в частности, продавая рекламу на площадке китайским компаниям.