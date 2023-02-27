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Evraz не будет публиковать годовой отчет и отчетность по МСФО из-за отсутствия аудитора

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Evraz не будет публиковать годовой отчет и отчетность по МСФО за 2022 год из-за невозможности найти аудитора на фоне введенных в отношении компании санкционных ограничений, говорится в сообщении Evraz.

Отмечается, что компания неоднократно обращалась с запросами к британским аудиторам, и ни один из них не выразил желания выступить в качестве аудитора компании при подготовке годового отчета и аудированной финансовой отчетности.

Крайний срок подготовки и публикации компанией годового отчета и аудированной финансовой отчетности за предыдущий финансовый год – 30 апреля 2023 года.

В Evraz допускают вероятность того, что компания "не сможет подготовить и опубликовать годовой отчет и аудированную финансовую отчетность, как того требуют правила раскрытия информации, а также утвердить и подать аудированную финансовую отчетность в регистрационную палату Великобритании".

Evraz
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