Попавший под санкции США "Велес Капитал" приостановил участие в торгах на "СПБ бирже"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания "Велес Капитал", попавшая 24 февраля под блокирующие санкции США, временно приостановила участие в торгах на "СПБ бирже", сообщает сайт компании.

В то же время клиентам компании доступны все операции на российском рынке, она продолжает работать в штатном режиме и "делает все возможное для максимального соблюдения интересов клиентов".

Минфин США включил в санкционные списки ИК "Велес Капитал", как обслуживающую российских состоятельных частных лиц, а также входящие в ее группу финансовые компании "Велес Актив", "Велес Менеджмент" и "Велес Траст", ее совладельцев Алексея Гнедовского (гендиректор ИК) и Дмитрия Бугаенко (вместе с его кипрскими компаниями Veles International Ltd и Hadlerco Limited).

ИК "Велес Капитал" с 1995 года работает на инвестиционном рынке, занимается доверительным управлением активами и брокерским обслуживанием на рынке акций и долговых инструментов, реализует проекты в области корпоративных финансов, стратегических и прямых инвестиций, инвестиций в недвижимость, предоставляет состоятельным клиентам услуги wealth management.

Как сказано на сайте компании, активы под управлением группы составляют 83,9 млрд рублей.

По итогам работы в 2021 году ИК "Велес Капитал" вошла в топ-5 ведущих операторов "Московской биржи" по объему торгов корпоративными облигациями (391,5 млрд рублей) и ОФЗ (более 1 трлн рублей). Компания заняла 13-ю строчку рэнкинга ведущих брокеров "Мосбиржи" по объему клиентских операций (6,28 трлн рублей).

Она входит в топ-30 организаторов рыночных облигационных выпусков (без учета собственных выпусков) в топ-15 организаторов выпусков высокодоходных облигаций по версии Cbonds.