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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Цены на бензин в РФ с 21 по 27 февраля снизились на 0,02%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 21 по 27 февраля понизились относительно предыдущей недели на 0,02% после аналогичного сокращения с 14 по 20 февраля, уменьшения на 0,01% с 7 по 13 февраля и на 0,03% с 31 января по 6 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала года цены на бензин понизились на 0,1% (при общей инфляции 1,28%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 27 февраля составляла 50,86 руб. (на 20 февраля - также 50,86 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 47,14 руб. (47,15 руб.), АИ-95 - 51,39 руб. (51,38 руб.), АИ-98 - 61,58 руб. (61,58 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 21 по 27 февраля не изменились после снижения на 0,2% с 14 по 20 февраля и в предыдущие две недели. Средняя цена ДТ в стране на 27 февраля составила 58,54 руб. за литр (на 20 февраля - 58,57 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 20 по 26 февраля, по данным Росстата, сократилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей и составило 867,6 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива понизился на 1,1% - до 1 млн 698 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).

Росстат
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