Росстат сообщил о росте цен на бензин с 28 марта по 3 апреля на 0,02%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 28 марта по 3 апреля повысились К предыдущей неделе на 0,02% после роста на 0,04% с 21 по 27 марта и на 0,01% две недели до этого, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин остались неизменными при общей инфляции 1,6%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 апреля составляла 50,9 рубля (на 27 марта - 50,89 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 47,19 рубля (47,17 рубля), АИ-95 - 51,41 рубля (также 51,41 рубля), АИ-98 - 61,64 рубля (также 61,64 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 28 марта по 3 апреля не изменились после снижения на 0,1% с 21 по 27 марта и на 0,03% на неделе до этого. С начала года дизель подешевел на 0,4%. Средняя цена ДТ в стране 3 апреля составила 58,27 рубля за литр (на 27 марта - 58,3 рубля).

Производство бензина в России на неделе с 27 марта по 2 апреля, по данным Росстата, снизилось на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 874,8 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива остался на уровне предыдущей недели - до 1 768,7 тысячи тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в стране в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).