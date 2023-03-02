Бельгия и Люксембург продлили срок подачи документов для разблокировки активов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили срок подачи документов для разблокировки активов неподсанкционных лиц, замороженных в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, до конца июля, сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

Он напомнил, что первоначально эта лицензия была выдана на очень короткий срок и истекла 7 января.

"Объявили соответствующие решения, что можно подать на лицензию в бельгийский регулятор и люксембургский регулятор. Наши профучастники, по нашим данным, запросили всех клиентов, все, кто согласились, по всем по ним пакеты подали. Сейчас они находятся на рассмотрении в тех юрисдикциях. Последняя информация от них поступала, что они возможность подавать документы продлили до конца июля, хотя срок был установлен, напомню, 7 января", - отметил Габуния.

По его словам, ранее установленный срок "был крайне короткий". "Здесь надо отдать должное профессиональному сообществу, кстати, и кредитным организациям, которые тоже обладают соответствующими лицензиями, они очень много сделали, чтобы соответствующие комплекты документов собрать и подать на лицензию", - сказал зампред ЦБ.