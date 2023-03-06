Глобальное производство олова выросло в 2022 году на 0,3%
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2022 году увеличилось на 0,3% и составило 380,4 тысячи тонн по сравнению с 379,4 тысячи тонн годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Международной ассоциации олова (ITA).
Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом.
Индонезийская PT Timah продолжает терять позиции в мировом рейтинге. Компания в прошлом году опустилась еще на одну строчку, уступив место китайской Yunnan Chengfeng. В 2021 году перуанская Minsur отодвинула PT Timah со второй на третью позицию, а годом ранее индонезийская компания уступила YTC первое место.
На десять крупнейших компаний в 2022 году пришлось 56% глобального производства металла по сравнению с 59% в предыдущий год. Это обусловлено, в том числе, значительным сокращением выпуска металла PT Timah третий год подряд, а также снижением производства YTC.
"Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, повлиявшие на спрос, мировое производство олова в 2022 году оставалось стабильным, - отмечается в сообщении ITA. - Мы ожидаем незначительного увеличения производства в 2023 году, поскольку позитивный настрой из-за открытия экономики Китая омрачается проблемами в Индонезии и Южной Америке".
|Место
|Компания
|Страна
|Выпуск в 2022г
|в 2021г
|Изм.
|1
|Yunnan Tin Co.
|Китай
|77,1
|82
|-6,0%
|2
|Minsur*
|Перу
|32,7
|31,8
|2,8%
|3
|Yunnan Chengfeng
|Китай
|20,6
|17
|21,2%
|4
|PT Timah
|Индонезия
|19,8
|26,5
|-25,3%
|5
|Malaysia Smelting Corp.
|Малайзия
|18,8
|16,4
|14,6%
|6
|Guangxi China Tin
|Китай
|10,9
|9,2
|18,5%
|7
|Jiangxi New Nanshan
|Китай
|10,8
|11,6
|-6,9%
|8
|EM Vinto
|Боливия
|10,3
|12,1
|-14,9%
|9
|Thaisarco
|Таиланд
|9,5
|12,1
|-21,5%
|10
|Aurubis Beerse
|Бельгия
|8,2
|9,8
|-16,3%
* с учетом производства бразильского подразделения Taboca
ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка двух третей общемирового выпуска этого металла.