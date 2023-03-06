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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Глобальное производство олова выросло в 2022 году на 0,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2022 году увеличилось на 0,3% и составило 380,4 тысячи тонн по сравнению с 379,4 тысячи тонн годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Международной ассоциации олова (ITA).

Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом.

Индонезийская PT Timah продолжает терять позиции в мировом рейтинге. Компания в прошлом году опустилась еще на одну строчку, уступив место китайской Yunnan Chengfeng. В 2021 году перуанская Minsur отодвинула PT Timah со второй на третью позицию, а годом ранее индонезийская компания уступила YTC первое место.

На десять крупнейших компаний в 2022 году пришлось 56% глобального производства металла по сравнению с 59% в предыдущий год. Это обусловлено, в том числе, значительным сокращением выпуска металла PT Timah третий год подряд, а также снижением производства YTC.

"Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, повлиявшие на спрос, мировое производство олова в 2022 году оставалось стабильным, - отмечается в сообщении ITA. - Мы ожидаем незначительного увеличения производства в 2023 году, поскольку позитивный настрой из-за открытия экономики Китая омрачается проблемами в Индонезии и Южной Америке".

Место Компания Страна Выпуск в 2022г в 2021г Изм.
1 Yunnan Tin Co. Китай 77,1 82 -6,0%
2 Minsur* Перу 32,7 31,8 2,8%
3 Yunnan Chengfeng Китай 20,6 17 21,2%
4 PT Timah Индонезия 19,8 26,5 -25,3%
5 Malaysia Smelting Corp. Малайзия 18,8 16,4 14,6%
6 Guangxi China Tin Китай 10,9 9,2 18,5%
7 Jiangxi New Nanshan Китай 10,8 11,6 -6,9%
8 EM Vinto Боливия 10,3 12,1 -14,9%
9 Thaisarco Таиланд 9,5 12,1 -21,5%
10 Aurubis Beerse Бельгия 8,2 9,8 -16,3%

* с учетом производства бразильского подразделения Taboca

ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка двух третей общемирового выпуска этого металла.

ITA Yunnan Tin Китай Индонезия Перу PT Timah Minsur
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