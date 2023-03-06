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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Русагро" в марте рассчитывает прояснить вопрос делистинга GDR с Лондонской биржи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" в марте рассчитывает прояснить вопрос делистинга GDR с Лондонской биржи и листинга на другой иностранной фондовой бирже, сообщил финансовый директор компании Александр Тарасов в ходе телефонной конференции в понедельник.

"У нас есть проблемы с иностранными акционерами, которые на сегодняшний день поражены в своих правах в том смысле, что они имеют нерыночную бумагу, у которой нет рыночной котировки, - сказал он. - Они имеют возможность ее продавать в частных сделках, но не имеют биржевой котировки. Важной задачей для "Русагро" является восстановление листинга для наших GDR на какой-то зарубежной бирже. Вот здесь я рассчитываю, что мы сможем в марте какими-то положительными новостями порадовать". - сказал он.

Как сообщалось, в июне 2022 года акционеры "Русагро" утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской фондовой биржи, а также возможность размещения бумаг на другой международной площадке. Решение будет принимать совет директоров.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Компания провела IPO на LSE в 2011 году, в 2014 году ее GDR были допущены к торгам на Московской бирже. Крупнейшим акционером "Русагро" является Granada Capital CY Limited семьи Вадима Мошковича с долей 49%.

Выручка компании в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

Русагро
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