Вознаграждение ключевых управленцев ГК "Русагро" в 2022 г. снизилось на 52%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вознаграждение ключевого управленческого персонала "Русагро", включающее заработную плату и бонусы, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось на 52% (на 839 млн рублей) и составило 769 млн рублей, включая 101 млн рублей, подлежащих уплате в Государственный пенсионный фонд, сообщается в годовом отчете компании.

В 2022 году в список ключевого управленческого персонала было включено 11 человек (12 человек в 2021 году).

Членам совета директоров было начислено 10 млн рублей по сравнению с 1 млрд 609 млн рублей в 2021 году из общей суммы вознаграждения. В 2022 году члены совета директоров дивиденды не получили, отмечается в отчете.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае.