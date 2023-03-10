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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Инвестпрограмма "Т Плюс" в 2023 году увеличится до 55,1 млрд рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Т Плюс" в 2023 году увеличится на 22,2% по сравнению с 2022 годом и составит 55,1 млрд рублей, следует из сообщения компания.

В эту сумму включены затраты на замену тепловых сетей, мероприятия по ДПМ-2, цифровизацию и ESG-проекты, говорится в сообщении.

"Т Плюс" рассчитывает завершить модернизацию двух энергоблоков по программе ДПМ-2 - на Пермской ТЭЦ-9 и Ижевской ТЭЦ-2. Также в планах - сохранить высокие темпы перекладки трубопроводов, выполнять обязательства в рамках концессий и ценовых зон. Планируется начало разработки единой системы SCADA, которая объединит диспетчерское управление тепловыми сетями и сбор большого объема данных в режиме реального времени.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 году доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Т Плюс Ренова Виктор Вексельберг Пермь Ижевск
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