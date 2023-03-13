РФ в 2022 г. увеличила экспорт продукции АПК на 12,1%, до $41,6 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году экспортировала сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на $41,6 млрд, что на 12,1% больше показателя 2021 года ($37,1 млрд), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными Минсельхоза.

В натуральном выражении экспорт подсолнечника вырос в 2,5 раза, муки - в 3,4 раза, рапса - в 2,8 раза, семян льна - на 45,9%. Поставки маргарина увеличились на 35,7%, рапсового масла - на 22,7%, соевого масла - на 19,8%, мяса птицы - на 16,1%, рыбы и морепродуктов - на 3,3%, соевых бобов - на 2,3%, пшеницы - на 1,6%, подсолнечного масла - на 1,5%.

Источник также сообщил, что импорт в РФ продовольствия и сырья для его производства в 2022 году вырос на 4,8%, до $35,6 млрд против $34 млрд год назад.

Ввоз белого сахара в натуральном выражении снизился на 30,4%, соевых бобов - в 1,9 раза, свежей и мороженой рыбы, рыбного филе - на 30,6%, мяса птицы - на 26,1%, табачных изделий - на 22,1%, какао-бобов - на 22,7%, яблок - на 19,6%, чая - на 19,2%, продуктов для кормления животных - на 17%, томатов - на 16%, пальмового масла - на 11,5%, сливочного масла - на 7,8%, сыров и творога - на 4,1%, цитрусовых - на 1,6%, бананов - на 1,7%.

В то же время возросли закупки сахара-сырца в 21,9 раза, свинины - в 2,1 раза, капусты - в 1,9 раза, кукурузы - в 1,7 раза, риса - на 23%, семян подсолнечника - на 22,4%, моркови - на 12,2%, винограда - на 10,5%, изделий и консервов из мяса - на 11,5%, табачного сырья - на 10,9%, виноградных вин - на 5,8%, замороженной говядины - на 5,7%.