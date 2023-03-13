Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:15

Globaltrans 27 марта опубликует годовой отчет по МСФО

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Группа Globaltrans сообщила, что 27 марта опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за 2022 год.

Традиционно в этот же день в 15:00 по Москве генеральный директор железнодорожного холдинга Валерий Шпаков и финансовый директор Александр Шенец проведут телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов.

После объявления результатов Globaltrans проведет виртуальные встречи с инвесторами в формате конференц-звонков.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float - 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).

Globaltrans Валерий Шпаков Александр Шенец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Сальдированная прибыль российских предприятий в 2022 году упала на 12,6%

Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });