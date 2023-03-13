Globaltrans 27 марта опубликует годовой отчет по МСФО

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Группа Globaltrans сообщила, что 27 марта опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за 2022 год.

Традиционно в этот же день в 15:00 по Москве генеральный директор железнодорожного холдинга Валерий Шпаков и финансовый директор Александр Шенец проведут телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов.

После объявления результатов Globaltrans проведет виртуальные встречи с инвесторами в формате конференц-звонков.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float - 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).