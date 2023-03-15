Спотовая цена газа в Европе снижается из-за теплой погоды и сильного ветра

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе продолжает снижаться из-за теплой погоды и сильного ветра и, следовательно, высоких показателей выработки электроэнергии ветроэнергетическими установками.

Дания уже второй день подряд обеспечивает себя электроэнергией только за счет ветра - ветрогенерация во вторник обеспечила 100,8% ее потребностей.

В среду регион ждет кратковременное, но резкое похолодание.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м. Показатель во вторник был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят причин для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Сильная выработка ветроэнергетических установок скорректировала цены на газ. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах потерял за сутки еще 8% и закрылся на уровне $504 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $507; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $470.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 19% потребностей региона, сообщает ассоциация WindEurope. В понедельник их вклад подскочил до 33,2%, во вторник снизился до 27,9%, но это также весьма высокий показатель.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 56,37% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 13 марта запасы сократились на 0,09 процентного пункта. Это минимальный отбор с 4 января - за последние более чем два месяца.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 59-процентную загрузку (статистику портит остановка французских терминалов из-за забастовки).

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Теплая погода сократила расходование газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы снизились на 2,4 млрд куб. м - это заметно меньше, чем обычно тратится в это время.

Текущий уровень запасов составляет 42%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.