Dow Jones и S&P 500 снизились в среду

Nasdaq завершил день в плюсе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, поддержку Nasdaq оказал рост котировок акций технологических компаний.

Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивали статданные.

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков. При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в январе, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.

На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов все же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.

Котировки акций крупнейших банков снизились по итогам торгов: Wells Fargo - на 3,3%, Bank of America Corp. - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 5,4%, Goldman Sachs Group - на 3,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,7% и Morgan Stanley - на 5,1%.

Также опустилась цена бумаг других представителей финансовой отрасли, в том числе American Express Co. - на 2,5%, Visa Inc. - на 1,1% и Travelers Cos. - на 3,1%.

Цены акций производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. и Guess Inc., выпускающей одежду и аксессуары, снизились соответственно на 1,8% и 5,2% на слабых квартальных отчетностях и прогнозах на текущий год.

Бумаги Chevron Corp. подешевели на 4,3%, Exxon Mobil - на 5% вслед за падением нефтяных котировок.

В то же время стоимость Apple Inc. выросла на 0,3%, Microsoft Corp. - на 1,8%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) - на 1,9%, Intel Corp. - на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 280,83 пункта (0,87%) и составил 31874,57 пункта. В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса вошли акции Boeing Co., подешевевшие на 4,4%, производителя дорожной техники Caterpillar Inc. - на 3,7%, химической компании Dow Inc. - на 3,5%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 27,36 пункта (0,7%) - до 3891,93 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 5,9 пункта (0,05%) и завершил сессию на отметке 11434,05 пункта.