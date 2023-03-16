Число заявок на пособие по безработице в США упало на 20 тыс.

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. - до 192 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 205 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 196,5 тыс. по сравнению с пересмотренными 197,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 марта, уменьшилось до 1,684 млн с пересмотренных 1,713 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение этого показателя до 1,715 млн с объявленных ранее 1,718 млн.